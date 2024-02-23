ديربي سعودي.. مواجهات ربع نهائي دوري أبطال آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أسدل الستار عن جميع مواجهات ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، بعدما حقق الهلال الفوز على سباهان، بثلاثية مقابل هدف، ليضرب موعدا مع مواطنه اتحاد جدة السعودي.

وجاء جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا كالآتي:

مواجهات الذهاب

العين الإماراتي - النصر السعودي، 4 مارس

الهلال السعودي - الاتحاد السعودي، 5 مارس

جيونبك الكوري الجنوبي - أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، 5 مارس

شاندونج تايشان الصيني - يوكوهاما إف مارينوس الياباني، 6 مارس

مواجهات الإياب

النصر السعودي - العين الإماراتي، 11 مارس

الاتحاد السعودي - الهلال السعودي، 12 مارس

أولسان هيونداي الكوري الجنوبي - جيونبك الكوري الجنوبي، 12 مارس

يوكوهاما إف مارينوس الياباني - شاندونج تايشان الصيني، 13 مارس

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