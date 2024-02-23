شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 22 / 2 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 22 / 2 / 22024 العديد من الأخبار الهامة، أبرزها عقوبات قاسية على الإسماعيلي وإيقاف جماهير من الزمالك بعد موقعة الدوري.

عقوبات قاسية على الإسماعيلي وإيقاف جماهير من الزمالك بعد موقعة الدوري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة العقوبات الخاصة بمباراة الزمالك والإسماعيلي، والتي أقيمت يوم الاثنين الماضي، ضمن الجولة الـ 13 للدوري.

إقامة مباراة الأهلي وميدياما الغاني في موعدها غدا الجمعة

أعلن الإعلامي أحمد شوبير ، عبر صفحته الرسمية علي الفيس بوك ، عن إقامة مباراة الاهلي وميدياما الغاني في موعدها غدا الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

مران الأهلى الأخير استعداداً لمواجهة ميدياما..15 دقيقة للإعلام وفقرة خططية (فيديو)

اختتم الاهلي تدريباته مساء اليوم الخميس على استاد بابا يارا في غانا، استعدادًا لمباراة ميدياما التي تقام مساء غد، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

كولر: جاهزون للفوز على ميدياما رغم الصعوبات وكنا نتمنى "تقدير" من كاف

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي صعوبة مباراة الفريق أمام ميدياما التي تقام مساء غد، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، موضحًا أن الفريق لن يسوق الأعذار، رغم الصعوبات التي واجهناها أمس في رحلة الوصول إلى غانا.

رامي ربيعة : اعتدنا على الصعوبات فى الأهلى وهدفنا العودة بنقاط مباراة ميدياما

اكد رامي ربيعة، لاعب الأهلي جاهزية الأهلي لمواجهة ميدياما غدًا، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

عامر حسين يرد بالأرقام: 5 شهور توقف للدوري بسبب المنتخب والأهلي وبطولات أفريقيا

كشف عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على إدارة المسابقات أن كثرة التوقفات للدوري تعود بسبب الإرتباطات الدولية الخاصة بالمنتخب و الفرق المشاركة فى المسابقة.

الزمالك يغادر إلى الجزائر استعدادا لمواجهة أبو سليم بالكونفدرالية .. صور

غادرت بعثة نادى الزمالك متجهة إلى الجزائر، استعداداً لخوض مباراة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية،المقرر لها يوم 25 فبراير الجاري باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

الزمالك: أحمد فتوح يواصل برنامجه التأهيلى مع الزمالك فى الجزائر

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سبب تواجد أحمد فتوح الظهير الأيسر، ضمن قائمة الفريق المسافرة إلى الجزائر استعدادا لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم الأحد المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.