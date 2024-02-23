الامارات | العامري يُحلق بكأس «جميلتي» للقدرة في سيح السلم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الفارس عبدالله علي العامري بلقب كأس «جميلتي للفرسات» في ثالث أيام مهرجان محمد بن راشد للقدرة، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 96 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

ونال عبدالله العامري اللقب على صهوة الفرس «إل نيز شانيكا» المملوكة لإسطبلات إف 3، بعدما جاء في المركز الـ15 في المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً محققاً زمناً قدره 1:26:52 ساعة، وتقدم إلى المركز الـ10 في المرحلة الثانية لمسافة 32 كيلومتراً بزمن قدره 1:11:09 ساعة، كما واصل تقدمه بحصوله على المركز السادس في المرحلة الثالثة لمسافة 27 كيلومتراً مسجلاً زمناً قدره 1:00:06 ساعة، قبل أن يقفز إلى الصدارة والمركز الأول في المرحلة الرابعة لمسافة 20 كيلومتراً بزمن قدره 37:33 دقيقة.

وجاء في المركز الثاني الفارس ماجد جمال المهيري على صهوة الفرس «كاستيلبار تاناما» المملوكة لإسطبلات إف 3، بعدما حصل على المركز الـ29 في المرحلة الأولى بزمن قدره 1:29:23 ساعة، وصعد إلى المرتبة الـ15 في المرحلة الثانية بزمن بلغ 1:09:00 ساعة، وتقدم إلى المركز السابع في المرحلة الثالثة مسجلاً زمناً قدره 1:00:06 ساعة، وأنهى السباق في الوصافة بحصوله على المركز الثاني في المرحلة الرابعة بزمن قدره 37:14 دقيقة.

وحلَّ ثالثاً الفارس خليفة العميمي على صهوة الفرس «زهيرا دي لهوم» المملوكة لإسطبلات إم 7، حيث جاء في المركز الثالث في المرحلة الأولى مسجلاً زمناً قدره 1:25:44 ساعة، وتراجع إلى المركز الخامس في المرحلة الثانية بزمن قدره 1:11:42 ساعة، ثم تقدم إلى المركز الثاني في المرحلة الثالثة بزمن بلغ 1:00:03 ساعة، بينما أنهى السباق في المركز الثالث مسجلاً زمناً قدره 38:13 دقيقة.