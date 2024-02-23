الامارات | 99 خيلاً من النخبة تتنافس في «ميدان» اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك 99 خيلاً من نخبة الخيول المحلية والعالمية، اليوم، في «الأمسية الثانية عشرة» التي ينظمها نادي دبي لسباق الخيل، ضمن كرنفال سباقات دبي على مضمار «ميدان»، برعاية شركة لونجين.

وتتكوّن الأمسية من تسعة أشواط على الأرضيتين العشبية والرملية، من بينها خمسة سباقات رفيعة المستوى، بجوائز مالية قدرها 4.630 ملايين درهم.

وتُعد هذه الأمسية من أبرز أمسيات كرنفال سباقات دبي، حيث تتضمن سباقين مميزين، أحدهما سباق سنجسبيل ستيكس (الفئة الثانية) على مسافة 1800 متر على الأرضية العشبية، الذي فاز به العام الماضي فاليانت برنس لـ«غودولفين» بإشراف شارلي آبلبي، والآخر هو سباق بلانشين ستيكس (الفئة الثانية) المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1800 متر على العشب أيضاً، وكان الفوز به العام الماضي من نصيب «ويذا مون لايت» للإسطبل والمدرب نفسيهما.

وتتنوّع تشكيلة السباقات بين كلاسيكية تشهد مواجهات مثيرة لجيل ثلاث سنوات، وأخرى تحضيرية، وشوط مؤهل مباشرة لأمسية كأس دبي العالمي، ويدفع بالفائز إلى منتصف الطريق المؤهل للحصول على مكافأة تشجيعية وفق البرمجة المستحدثة لكرنفال سباقات دبي.