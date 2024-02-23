الامارات | جمهور «تنس دبي» يرشح شفيونتيك لحمل «الدلة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مشجعون في بطولة «تنس دبي» للاعبات المحترفات، أن المصنفة الأولى عالمياً، البولندية إيغا شفيونتيك، الأقرب لحصد لقب البطولة المقامة حالياً على ملاعب «سوق دبي الحرة» في منطقة القرهود، ويسدل الستار عنها غداً، مستندين في آرائهم إلى عوامل عدة، أبرزها الدوافع القوية التي تتسلح بها النجمة البولندية، أبرزها رفع «دلة دبي» وكأس البطولة للمرة الأولى بتاريخ مشاركاتها في دبي، بجانب طموحها في تسجيل إنجازٍ جديد على صعيد مسيرتها الاحترافية بالبقاء 100 أسبوع في صدارة الترتيب العالمي.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «إن المستويات التي قدمتها شفيونتيك في البطولة، تؤهلها للفوز باللقب، وتعويض خسارتها نهائي نسخة العام الماضي في دبي على يد التشيكية باربورا كريتشيكوفا».

وأعرب المشجع باتيل شاه بوفيدهيا القادم من الهند، لمتابعة منافسات النسخة الـ24، عن سعادته بالمستوى الفني للمباريات، خصوصاً من قبل المصنفة الأولى عالمياً البولندية إيغا، وقال: «التركيز العالي والروح القتالية التي أظهرتها شفيونتيك تعزز من حظوظها لحصد لقبها الأول تاريخياً في دبي، خصوصاً بعد خروج منافساتها والمصنفة الثانية عالمياً البيلاروسية سابالينكا من ثاني أدوار البطولة».

من جهته، قال اللبناني أحمد الزين: «الفرصة باتت متاحة أمام شفيونتيك للذهاب بعيداً في (تنس دبي) في ظل الدافع القوي لها للابتعاد في صدارة الترتيب العالمي للاعبات المحترفات، وسعيها لإنجاز شخصي جديد بالبقاء 100 أسبوع في صدارة الترتيب العالمي، وذلك منذ اعتلائها المرتبة الأولى في ربيع عام 2022، قبل تخليها لفترة عن الصدارة لمدة شهرين في خريف 2023، واستعادتها نوفمبر الماضي الرقم واحد على العالم في سلم الترتيب الدولي».

بدورها، قالت المصرية سارة محسن: «الوداع المبكر للبطلات المتوجات سابقاً في دبي، سواء اللاتفية إيلينا أوستابينكو، أو الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، بجانب خروج العديد من النجمات المصنفات ضمن قائمة الـ10 الأُول، يمهد الطريق للبولندية شفيونتيك للعودة إلى المباراة النهائية في دبي، والفرصة لإضافة لقب هذه البطولة إلى سجلها الذي يضم 17 لقباً بما فيها أربعة ألقاب بطولات كبرى (غراند سلام)، خصوصاً أن إيغا تعيش منذ مطلع العام الماضي فترة ذهبية في عالم الكرة الصفراء».

أما البريطاني براندون سكوت، فقال: «طريق البولندية إيغا يصطدم في نصف النهائي مع احتمالية مواجهتها الموهبة الأميركية كوكو غوف، في مواجهة تبقى الحظوظ فيها متساوية، في ظل ما تملكه الأميركية من قوة الإرسال، وحتى التنوع في أسلوب اللعب، الكفيلين في وضع حدٍّ لطموحات إيغا عند أعتاب المربع الذهبي».