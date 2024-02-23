الامارات | «مرحلة دبي» من نصيب البلجيكي ميرلير في طواف الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر البلجيكي تيم ميرلير، أمس، بلقب مرحلة دبي، المرحلة الرابعة ضمن النسخة السادسة من طواف الإمارات 2024، ليحقق درّاج فريق «سودال كويك ستيب» انتصاره الثاني، بعدما كان قد فاز بالمرحلة الأولى في الظفرة.

وكانت انطلاقة المرحلة الرابعة بدأت من نادي ضباط شرطة دبي، ومرت بعدد من أبرز المعالم والأيقونات المعمارية ذات الشهرة العالمية التي تتميز بها دبي، وصولاً إلى خط النهاية عند دبي هاربور.

وقطع ميرلير مسافة السباق البالغة 168 كلم في زمن قدره 4:01:47 ساعات، متقدماً على الهولندي أرفيد دي كلاين درّاج فريق تودور برو سايكلينغ الذي حلَّ ثانياً، ومواطنه أولاف كوي درّاج فريق فيزما الذي جاء في المركز الثالث.

وبفوزه بمرحلة دبي استطاع تيم ميرلير أن يعادل رقم السلوفيني تادي بوجاتشار كأكثر الدرّاجين فوزاً في طواف الإمارات، حيث تمكن من الفوز بأربع مراحل في الطواف، وبات ميرلير الدرّاج الوحيد الذي يفوز بمرحلتين في نسختين متتاليتين من طواف الإمارات، حيث فاز بالمرحلتين الأولى والسادسة في الطواف عام 2023.

ورغم سوء الطالع الذي تعرض له درّاج فريق الإمارات، الأسترالي جاي فاين، بعد تعرضه للسقوط في آخر ثلاثة كيلومترات للسباق، إلا أنه تمكن من النهوض، وإكمال المرحلة الرابعة بنجاح، ليحافظ على صدارة الترتيب العام للطواف.

توّج الفائزين بالقمصان، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، والأمين العام لمجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ومدير إدارة الفعاليات لشرطة دبي، العقيد عبدالله عتيق المري، ومدير تخطيط الفعاليات في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، المهندس عبدالله جاسم، والرئيس التنفيذي لشركة ميراك وممثل الشركة العالمية القابضة عيسى الخوري، والرئيس التنفيذي لـ«أليه» أليسيا بيكولو، والرئيس التنفيذي للمشاريع في «نخيل» محمد راشد، والمدير الإقليمي لجنرال موتورز وشفروليه زاهي الشعار.

كما تم تكريم مجلس دبي الرياضي، شرطة دبي، بلدية دبي، نادي ضباط شرطة دبي، دبي هاربور، هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وجمعية كشافة الإمارات.

القمصان.. بلا تغيير

لم يشهد السباق أي تغيير في القمصان مع نهاية المرحلة الرابعة، إذ احتفظ جاي فاين بالقميص الأحمر بإجمالي زمن قدره 11:41:31 ساعة، كما احتفظ البريطاني مارك ستيوارت درّاج فريق كوراتيك فيني فينتيني بالقميص الأخضر للمتصدر بالنقاط، ووصل إلى 48 نقطة، وواصل ستيوارت ارتداء القميص الأسود لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة، وبقي القميص الأبيض لأفضل درّاج شاب بحوزة البلجيكي إيلان فان فيلدر درّاج فريق سودال كويك ستيب لليوم الثاني على التوالي.

المرحلة الخامسة من العقة إلى أم القيوين

تتواصل النسخة السادسة لطواف الإمارات للدراجات، اليوم، بالمرحلة الخامسة التي تنطلق من العقة وتنتهي في إمارة أم القيوين، وهي أطول مراحل الطواف لمسافة 182 كلم، وتعد مرحلة سرعة، حيث مسار السباق عبر المناطق الصحراوية بمحاذاة الجبال، ويمر السباق بأكمله خلال مرحلة العقة بطرق معبدة واسعة ومستقيمة، باستثناء بعض المنحنيات خلال الكيلومتر الأخير، وصولاً إلى خط النهاية بأم القيوين.