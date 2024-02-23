الامارات | تدشين «كأس» الصالات اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تدشن عند السابعة من مساء اليوم منافسات بطولة كأس الإمارات لكرة قدم الصالات، التي تُعدّ آخر بطولات الموسم الرياضي 2023-2024، حيث سيلعب في المباراة الأولى اتحاد كلباء بملعبه مع مليحة، وفي الثامنة مساءً يستضيف خورفكان دبا الحصن.

وتقام البطولة بطريقة الدوري من مرحلة واحدة بعد أن قسمت الفرق إلى مجموعتين، حيث ضمت الأولى فرق: خورفكان، ودبا الحصن، والبطائح، بينما ضمت الثانية فرق: مليحة، والحمرية، واتحاد كلباء، على أن يتواجه صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة بطريقة التقاطع، ليتأهل الفائزان لخوض المباراة النهائية التي ستقام يوم 10 مارس المقبل.

يذكر أن البطائح سبق له أن فاز بجميع بطولات الموسم الحالي، وهي: كأس السوبر وكأس الاتحاد وبطولة الدوري.