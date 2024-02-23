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بسبب الاهلي.. سيد عبد الحفيظ يفاجئ نجم الزمالك بتصريح صادم

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الأهلي والزمالك - الدوري المصري

الأهلي والزمالك -

فاجأ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الاهلي، ناصر ماهر نجم فريق الزمالك عقب تصريحاته التي أدلى بها بعد انتقاله إلى القلعة البيضاء.

وانتقل ناصر ماهر إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية عن تصريح ناصر ماهر أن الزمالك لديه أساطير والاهلي يمتلك نجوم: “هناك تصريحات لا يجوز الرد عليها”.

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وتابع: “التصريحات تكون بغرض التعظيم في المكان الذي تتواجد وترغب أن تحقق فيه مستقبلك، لكن يوجد بعض الكلمات التافهة لا يوجد رد عليها”.

وأضاف: “ناصر ماهر اجتهد في الاهلي ولكن عدم مشاركته مع الفريق وجهة نظر المدير الفني لكنه كان يتدرب بشكل جيد معنا، وأتمنى له التوفيق مع الزمالك”.

واختتم: “بالفعل رفضت رحيل ناصر ماهر إلى بيراميدز لأن عقده كان مستمر مع الاهلي”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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