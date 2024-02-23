ميدو يفتح النار مجددًا على محمد صلاح

أكد أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصري السابق، أن مواطنه ولاعب ليفربول الإجليزي محمد صلاح، لا يتلك “الكاريزما” الكافية للتعامل مع الأزمات.

وقال ميدو، خلال تصريحات عبر قناة “المشهد”: “محمد صلاح مظلوم مع منتخب مصر، لأنه لاعب يفتقد التعامل معه باحترافية، لكنه أخطأ بترك المعسكر حين أصيب في كأس الأمم الأفريقية لأنه قائد الفريق”.

وأضاف ميدو، أن محمد صلاح ليس قائدا، ولا يملك كاريزما القيادة، فهو لا يفعل مثل ليونيل ميسي”.

وتابع: “هذا الأمر لا يتعلق بأني غيران منه، أنا زاملت نجوم كبار مثل إبراهيموفيتش وتوتي ودروجبا، ولم أكن غيورا منهم”.

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وواصل “من المستحيل مقارنة مسيرتي بمشوار محمد صلاح، فلاعب ليفربول من أساطير الكرة حاليا في العالم، وأنا تأثرت بأنني لم أفكر بنفس العقلية الاحترافية”.

وأبدى ميدو، ثقته في قدرة حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، على استخراج أفضل نسخة من محمد صلاح مع الفراعنة.