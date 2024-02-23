قرار جديد من مجلس الزمالك بشأن التعاقدات

قال الإعلامي محمد شبانة، إن مجلس إدارة نادي الزمالك، اتخذ قرارًا جديدًا بشأن تعاقدات الفريقة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف شبانة عبر برنامجه (بوكس تو بوكس)، الذي يبث على فضائية etc: “نادي قام بوضع حد مالي للتعاقدات الجديدة التي حدثت خلال الفترة الشتوية الماضية”.

وتابع شبانة: “تم تقسيم الصفقات الجديدة التي سيتعاقد معها نادي الزمالك، إلى فئات الأولى 12 مليون، والثانية 10 مليون، والثالثة 6 مليون جنيه.

اقرأ أيضًا: سبب غياب علاء والزناري عن مباراة الزمالك أمام أبوسليم في الكونفدرالية

وأردف: “هذه الفئات بجانب بنود خاصة بنسبة المشاركات وتحقيق البطولات”.

وأتم: “قد يحدث بعض الاستثناءات الخاصة في ملف تجديد عقود بعض اللاعبين مثل شيكابالا أو زيزو”.

ويستعد فريق الزمالك لملاقاة نظيره أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة من مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وستقام مباراة الزمالك ضد نظيره أبوسليم الليبي يوم الأحد الموافق 25 فبراير، على ستاد “19 مايو 1956” بمدينة عنابة الجزائرية.