شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة يستدرج سيراميكا بحثاً عن استعادة الانتصارات فى الدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح اليوم، الجمعة، منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وتبدأ بمواجهة بلدية المحلة وسيراميكا فى السابعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد غزل المحلة في مواجهة قوية للغاية.

ويسعي بلدية المحلة لاستغلال عامل الأرض والجمهور من أجل استعادة انتصاراته عقب الهزيمة فى مباراة الجولة الماضية أمام المصري البورسعيدي بثلاثة نظيفة .

وفي المقابل، يرغب سيراميكا فى حصد النقاط الثلاث واستعادة انتصاراته الغائبة في اخر 3 مباريات حيث تعادل الفريق في الجولة الماضية أمام الجونة بهدف لكل فريق .

ويدير المباراة صبحي العمراوي حكما للساحة ووائل شعبان وأسامة عبداللطيف مساعدين ومحمد العتباني حكما رابعا ووائل فرحان حكما للفيديو وحمادة القلاوي مساعدا لحكم الفيديو.

ويحتل فريق بلدية المحلة المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 13 نقطة، وذلك بعدما خاض 12 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 4 مباريات وخسر 5 مواجهات.

فيما يأتي فريق سيراميكا في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة، وتمكن من تحقيق الفوز في 4 مباريات وخسر مثلها، وتعادل في 3 لقاءات.