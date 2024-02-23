شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الجولة الـ 14 بالدوري الممتاز والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح اليوم الجمعة منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي تبدأ بمواجهة بلدية المحلة وسيراميكا فى السابعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد غزل المحلة في مواجهة قوية للغاية.

مواعيد مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري

الجمعة 23 فبراير

بلدية المحلة & سيراميكا..7 مساءً

الأحد 25 فبراير

فاركو & طلائع الجيش ..4 عصراً

الاتحاد السكندري & البنك الاهلى ..7 مساءً

الاثنين 26 فبراير

الجونة & الاسماعيلى..4 عصراً

زد اف سى & انبى..4 عصراً

المقاولون العرب & المصري..7 مساءً

الخميس 29 فبراير

الزمالك ضد الداخلية – ستاد القاهرة – 7 مساءً

سموحة ضد فيوتشر إف سي – ستاد الإسكندرية – 7 مساءً.

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقه ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.