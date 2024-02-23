مدرب ليفربول يكشف فرص محمد صلاح في المشاركة أمام تشيلسي

تحدث المدرب المساعد ليورجن كلوب مدرب ليفربول، بيب ليندرز، عن وضعية النجم المصري محمد صلاح، ونسبة مشاركته أمام نظيره تشيلسي في نهائي كأس كاراباو.

ويواجه فريق ليفربول، نظيره تشيلسي، يوم الأحد المقبل، في نهائي كأس كاراباو، على ملعب “ستامفورد بريدج”، وهناك شكوك حول جاهزية ثنائي الهجوم محمد صلاح وداروين نونيز.

وقال ليندرز، خلال المؤتمر الصحفي: “سنرى، لدينا جلستان إضافيتان على مدار يومين، سنتحقق مما إذا كان بإمكانهم التواجد معنا”.

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وأضاف: “النجاح يتعلق بالنمو، نتحدث عن تطور هذا الفريق والتركيز على اللاعبين الشُبّان وتقديم لهم المعلومات والتدريبات ثم سيكون النجاح نتيجةً منطقيّة لذلك”.

وتابع: “هذا الفريق لديه شخصيات كبيرة جدًا وحظوا بتجارب عديدة وكثير منهم كان عليه مواجهات الصعوبات منذ سن مبكرة. تلقينا كثير من الإنتقادات بالسابق لكن ذلك كان دافع لنا. لاعبينا الكبار لديهم الشغف والحب لهذا النادي، فيرجل القائد روبيرتسون وكل هؤلاء اللاعبين الذين لديهم الموهبة والرغبة للفوز بالإضافة للاعبين الآخرين الذين لم يحققوا الألقاب -بعد- معنا. أنا أثق بهذا التشكيل”.