الامارات | تحديد موعد متوقع لإطلاق سراح نجم البرازيل داني ألفيس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى نجم المنتخب البرازيلي وفريق برشلونة السابق داني ألفيس قبل أيام حكما بالسجن 4 سنوات ونصف السنة، وذلك في قضية اغتصاب شابة إسبانية. وتم إيداع ألفيس السجن في إسبانيا، وحكم عليه بدفع 150 ألف يورو كتعويض للضحية، قامت عائلة زميله البرازيلي السابق نيمار بدفعها عنه، كما فرض عليه دفع كل تكاليف القضية والمحامين بالنسبة للضحية.

وقال موقع "فووتبل إسبانيا" إن ألفيس قد لا يكمل سنوات سجنه، إذ من المتوقع أن يحصل على فرصة إطلاق السراح في يناير 2026، وذلك بعد أن يكمل ثلاثة أرباع المدة القانونية، في حال أظهر حسن السلوك، كما قد يتم اعتباره ضمن الفئة الثالثة التي تمنح مزايا مثل مغادرة السجن في اليوم والعودة إليه للنوم فقط، وهذا فقط في حال أظهر حسن السلوك والتزم بكافة الشروط.