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صدام عنيف بين برايتون وروما في الدوري الأوروبي

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ياسر رشاد - القاهرة - انتهت قبل دقائق قرعة دوري ثمن النهائي لبطولة الدوري الأوربي حيث أسفرت القرعة التي أقيمت بمقر الاتحاد الأوربي لكرة القدم عن صدام عنيف في عدة لقاءات في هذه البطولة الثانية من حيث الأهمية في القارة الأوربية. 

واسفرت القرعة عن مواجهة عنيفة وصدام هو  الاقوي في هذا الدور بين ايه اس روما الإيطالي وبرايتون الأنجليزي فيما سيواجه الذي يعد احد أقوى المرشحين للقب فريق سبارتا براج التشيكي بينما سيكون فريق ويستهام الأنجليزي حامل لقب بطولة المؤتمر الأوربي على موعد مع فريق فرايبورج الألماني. 

وجاءت القرعة بشكل كامل على النحو التالي : 

ايه اس روما - برايتون 

ليفربول- سبارتا براج 

ويستهام يونايتد - فرايبورج 

جلاسجو رينجرز - بنفيكا 

بايرليفركوزن - كاراباج 

فياريال- اوليمبيك مارسيليا 

سبورتنج لشبونة - اتالانتا 

الميلان - سلافيا براج 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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