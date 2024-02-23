بيان عاجل من اتحاد الكرة بعد اختراق صفحة حسام حسن على الفيسبوك

أصدر اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، بياناً عاجلاً من قليل، بعد اختراق صفحة حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر، على الفيسبوك.

شهدت الساعات الماضية، تعرض صفحة حسام حسن على الفيسبوك للاختراق، وتم التواصل مع إدارة المواقع من أجل حل هذه الأزمة.

وأكد اتحاد الكرة في بيانه عبر صفحته الرسمية، أنه تم اختراق صفحة مدرب منتخب مصر، كما أنه أخلى المسؤولية بشأن ما يتم نشره عليها.

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وكتب اتحاد الكرة في بيانه: «نؤكد أن ما يُنشر على الصفحة لا علاقة له بالكابتن حسام حسن أو من مسئولي الصفحة».

ويستعد حسام حسن لقيادة منتخب مصر في دوية الإمارات، المقرر خوضها خلال الفترة من 22 مارس 2024 وحتى 26 من الشهر ذاته.

وتقام هذه البطولة في دولة الإمارات، بمشاركة كل من مصر وتونس وكرواتيا ونيوزيلندا.

الجدير بالذكر، أن هذه تعد البطولة الأولى التي يقود فيها حسام حسن لـ منتخب مصر، منذ توليه تدريب الفراعنة خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا.