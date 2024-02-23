شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات الطويلة تُهدد بانتهاء موسم 4 نجوم فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - داهمت الإصابات الطويلة أربعة من أبرز نجوم دوري Nile، والذي من المقرر أن يسدل ستاره منتصف أغسطس المقبل، حيث تعرض أكثر من لاعب مهم لإصابة قوية تحتاج فترة طويلة للتعافي من الإصابة وعملية التأهيل التى تعقبها للعودة مجدداً إلى الملعب.

محمد الشناوي

خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت مؤخرا في كوت ديفوار، تعرض محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب الفراعنة، لإصابة قوية بخلع فى الكتف، ليخضع اللاعب لجراحة فى ألمانيا على إثر إصابته، قبل أن يبدأ التأهيل فى مصر، على أن يسافر إلى الخارج لاستكمال عملية التأهيل الفترة المقبلة، وترددت أنباء قوية أن لاعب الأهلي المخضرم ربما انتهى موسمه فى الوقت الحالي مع الأهلي بسبب الإصابة.

محمود الونش

خضع محمود حمدى الونش مدافع نادي الزمالك لعملية جراحية بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال مشاركته فى تدريب الفريق، ويحتاج الونش إلى فترة لا تقل عن ستة أشهر للتعافى وبدء عملية التأهيل للعودة مجدداً إلى الملاعب.

مروان محسن

تأكد غياب مروان محسن مهاجم فريق مودرن فيوتشر عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة بسبب الإصابة، حيث تعرض مروان محسن لاعب فريق مودرن فيوتشر للإصابة خلال مواجهة بلدية المحلة بمسابقة الدوري المصري الممتاز وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، تبين أن اللاعب يعاني من قطع فى الرباط الخارجي للركبة اليسرى.

محمد عبد الشافي

كشفت الفحوصات التى خضع لها اللاعب عن إصابة محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للزمالك، بقطع فى الرباط الصليبي بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها الفترة الأخيرة، ومن المقرر سفر اللاعب إلى ألمانيا خلال الفترة المقبلة، حيث تم التواصل مع الطبيب الألمانى، لتحديد موعد سفر اللاعب وكذلك موعد الخضوع للجراحة، بما يعني انتهاء موسمه مع نادي الزمالك.