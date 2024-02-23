شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 23-2-2024 العديد من الأحداث المهمة، وعلى رأسها يدرس الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، ضم محمد شريف مهاجم الخليج السعودى لقائمة منتخب مصر فى معسكر شهر مارس المقبل.

يدرس الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، ضم محمد شريف مهاجم الخليج السعودى لقائمة منتخب مصر فى معسكر شهر مارس المقبل، لخوض الدورة الودية الدولية بالإمارات.

يستعد الأهلى لمواجهة ميدياما الغانى فى السادسة مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا. ويغيب عن الاهلى أمام ميدياما الغانى الليلة 10 لاعبين هم محمد الشناوي ومحمود متولي وخالد عبد الفتاح واليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر للإصابة ومروان عطية للإيقاف، ومحمود كهربا بسبب حفل زفاف شقيقته، بجانب غياب محمود الزنفلي وعمر كمال عبد الواحد بسبب عدم القيد الأفريقي.

تفتتح اليوم، الجمعة، منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وتبدأ بمواجهة بلدية المحلة وسيراميكا فى السابعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد غزل المحلة في مواجهة قوية للغاية.

طالب البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك مسئولي القلعة البيضاء بالتجديد لـ محمد صبحى خاصة أن الأخير عقده ينتهى مع القلعة البيضاء أخر الموسم ومن حقه التوقيع لأى نادى دون الرجوع لإدارة ناديه.

تدرس رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، تخفيض عدد اللاعبين الأجانب في الدوري من الموسم المقبل، بناء على مقترح تقدم به بعض المدربون ورؤساء الأندية وكذلك الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية.

رفض البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، التعجل في الكشف عن قائمة معسكر مارس المقبل، والذي يتخلله المشاركة في بطولة غرب آسيا الودية في ضوء التحضير للأولمبياد.

يطير ثنائي التحكيم المصري أمين عمر ومحمد معروف إلى قطر بعد ساعات، للمشاركة في معسكر إعداد حكام كأس العالم 2026 بناء على الدعوة التي تلقاها اتحاد الكرة من لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا برئاسة الايطالي بييرلويجي كولينا عن القائمة الأولية لحكام كأس العالم 2026.