شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتقدم على بلدية المحلة بثنائية فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق سيراميكا فى قلب تأخره أمام بلدية المحلة للتقدم بهدفين مقابل هدف، فى المباراة المقامة حاليا فى إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري nile.

افتتح حسام أشرف أهداف الشوط الأول فى الدقيقة 10 بعدما استغل تمريرة متقنة وحولها فى شباك محمد بسام، وتعادل محمد إبراهيم لسيراميكا فى الدقيقة 17 من ركلة جزاء حصل عليها جون إيبوكا، وتقدم النيجيرى صديق أوجولا لسيراميكا فى الدقيقة 34 بعد تمريرة من أحمد بلحاج.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد توني - محمد إبراهيم- أحمد بلحاج - فيڤور أكيم - صديق ايجولا.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: على الجابرى - سعد سمير - خالد صبحي - عبد الرحمن بودى - أحمد القرموطى - ابراهيم محمد - علاء شعبان - صامويل أمادي - مروان عثمان.

بينما جاء تشكيل بلدية المحلة كالتالى:

حراسة المرمى: محمود ماهر

الدفاع: محمد صابر، إسلام المزين، علاء مارسيلو، عبد الله جمعة

الوسط: يوسف حسن، ماجد هانى، أحمد كهرباء، إينوك بنجامين

الهجوم: حسام أشرف، محمد أميسي

البدلاء: أحمد حسين، هشام حافظ، محمد النهيرى، محمد عبد الرازق، اسلام مرزوق، إيمانويل، عادل أمو، كريم ممدوح، أحمد رضا.

ويحتل فريق بلدية المحلة المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 13 نقطة، وذلك بعدما خاض 12 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 4 مباريات وخسر 5 مواجهات.