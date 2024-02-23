اخبار الرياضه

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافساته في الممتاز وذلك بعد الانتهاء من الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي فاز فيها على ميدياما الغاني خارج ملعبه بهدف نظيف.

وانفرد الأهلي بصدارة المجموعة الرابعة في  دوري أبطال أفريقيا برصيد 9 نقاط واقترب من حسم التأهل للدور المقبل في المسابقة القارية.

ويعود الأهلي إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة من أجل الاستعداد لمواجهة بلدية المحلة في الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي وبلدية المحلة

تقام مباراة الأهلي ويانج أفريكانز يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 فبراير الجاري، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا