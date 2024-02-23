موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافساته في الدوري المصري الممتاز وذلك بعد الانتهاء من الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي فاز فيها على ميدياما الغاني خارج ملعبه بهدف نظيف.

وانفرد الأهلي بصدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا برصيد 9 نقاط واقترب من حسم التأهل للدور المقبل في المسابقة القارية.

ويعود الأهلي إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة من أجل الاستعداد لمواجهة بلدية المحلة في الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي وبلدية المحلة

تقام مباراة الأهلي ويانج أفريكانز يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 فبراير الجاري، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.