10 غيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة أبو سليم في الكونفدرالية

تلقى فريق الزمالك، ضربة قوية بغياب 10 لاعبين، قبل مواجهة أبو سليم الليبي المرتقبة بينهما في الكونفدرالية الإفريقية بهذا الموسم 2023-2024.

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته، لمواجهة أبو سليم الليبي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر، أن تقام مباراة الزمالك ضد أبو سليم، يوم الأحد الموافق 25 فبراير الجاري، على استاد “19 مايو 1956” بمدينة عنابة الجزائرية.

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ويغيب عن الزمالك 10 لاعبين في هذا اللقاء، على رأسهم عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف جعفر وإبراهيما نداى ومحمود حمدي الونش.

بالإضافة إلى محمد عبد الشافي، وأحمد فتوح وزياد كمال ومحمود علاء ومصطفى الزناري.

قائمة الزمالك لمواجهة أبو سليم

وجاءت قائمة الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – عبد الرحمن نفاد.

الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – ياسر حمد – أحمد فتوح.

الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف “روقا” – محمد شحاتة – ترافيس موتيابا – سيد عبد الله “نيمار” – أحمد حمدي – محمد عاطف – مهاب ياسر – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى “زيزو” – محمود عبد الرازق ” شيكابالا” .

الهجوم : سيف الدين الجزيري – يوسف إبراهيم “أوباما ” – سامسون أكينيولا – ناصر منسي.