"بعد الفوز على ميدياما".. تعرف على موعد المباراة المقبلة للنادي الأهلي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، من تحقيق الفوز على حساب نظيره ميدياما الغاني بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبهذا الفوز رفع المارد الأحمر رصيده إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، فيما توقف رصيد ميدياما عند النقطة الرابعة ليبقى في المركز الرابع والأخير بالمجموعة.

ويختتم النادي الأهلي مشواره في دور المجموعات بمباراة يانج أفريكانز التنزاني، يوم الجمعة المقبل الموافق 1 مارس المقبل، في إطار منافسات الجولة السادسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقبل مباراة يانج أفريكانز التنزاني بدوري أبطال أفريقيا، سيلاقي النادي الأهلي نظيره بلدية المحلة، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 فبراير الجاري، ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".