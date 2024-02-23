شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى بعد مباراة اليوم الجمعة 23/ 2/ 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم، الجمعة، الموافق 23/ 2/ 2024 مباراة واحدة فى بطولة دوري Nile، حيث التقى فريق سيراميكا مع بلدية المحلة، فى أكثر المواجهات متعة وإثارة فى المسابقة، وأصبحت أكثر المواجهات تهديفيًا فى البطولة حتى الآن.

وحقق فريق سيراميكا فوزا صعبا على بلدية المحلة بخمسة أهداف مقابل 3 أهداف، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الجمعة، فى إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري nile.

افتتح حسام أشرف أهداف الشوط الأول فى الدقيقة 10 بعدما استغل تمريرة متقنة وحولها فى شباك محمد بسام، وتعادل محمد إبراهيم لسيراميكا فى الدقيقة 17 من ركلة جزاء حصل عليها جون إيبوكا، وتقدم النيجيرى صديق أوجولا لسيراميكا فى الدقيقة 34 بعد تمريرة من أحمد بلحاج، وأضاف أحمد بلحاج الهدف الثالث لسيراميكا فى الدقيقة 61، وقلص حسام أشرف النتيجة بالهدف الثانى لبلدية المحلة فى الدقيقة 70، وأحرز رجب نبيل الهدف الرابع لسيراميكا فى الدقيقة 72 من رأسية رائعة بعد عرضية محمد شكرى، وسجل محمد صابر مدافع بلدية المحلة الهدف الثالث لفريقه فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وخطف مروان عثمان الهدف الخامس لسيراميكا فى الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع بعد استغلال خطأ قاتل من مدافع بلدية المحلة.

بهذه النتيجة رفع فريق سيراميكا رصيده إلى 18 نقطة ليتقدم إلى المركز السادس فى ترتيب دورى Nile، بعدما خاض 12 مباراة، وتمكن من تحقيق الفوز في 5 مباريات وخسر 4 لقاءات وتعادل في 3 لقاءات.

بينما توقف رصيد فريق بلدية المحلة عند النقطة 13 فى المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري، وذلك بعدما خاض 13 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 4 مباريات وخسر 6 مواجهات.

وجاء جدول ترتيب الدورى بعد مباراة اليوم كالتالى: