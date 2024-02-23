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جدول ومواعيد مباريات الدور الثاني ومؤجلات الدوري المصري

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الجمعة، عن مباريات الدور الثاني من بطولة دوري nile للموسم الحالي (2023- 2024).

وأعلنت لجنة المسابقات موعد مباريات الدور الثاني حتى الجولة الـ30 من دوري النيل كما أعلنت عن مواعيد باقي مباريات الدور الأول والمؤجلات.

وأوضحت رابطة الأندية أنه سيتم تحديد موعد الجولات الأربع الأخيرة لاحقا لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

ويتصدر فريق إنبي ترتيب الممتاز برصيد 23 نقطة حتى الجولة الثالثة عشرة من المسابقة، ويليه زد في الوصافة بفارق نقطتين.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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