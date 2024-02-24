شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مؤجلات الأهلى بعد إعلان جدول الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت رابطة الأندية المصرية مواعيد مباريات الأهلي المؤجلة في مسابقة الدوري للموسم الحالي 2023 / 2024، بعدما أعلنت مواعيد المباريات حتى الجولة الـ30 وكذلك المباريات المؤجلة للفريق الأحمر.

ويلعب الأهلي مع بلدية المحلة يوم الثلاثاء المقبل 27 فبراير في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة، ثم يلعب مع يوم 11 أبريل في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة.

ويلعب الأهلي مع الاتحاد السكندري 7 مايو في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة ، ثم مع الزمالك في لقاء القمة المصرية يوم 15 أبريل في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة.

فيما يلعب الأهلي مع فاركو يوم 14 يوليو في اللقاء المؤجل من الحولة الـ11، ومع الداخلية يوم 21 يونيو في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ12 للدوري، بينما يلعب مع طلائع الجيش أول يونيو في اللقاء المؤجل من الجولة 13، وأخيرا مع بيراميدز يوم 12 يوليو في اللقاء المؤجل من الجولة 14 من دوري nile.