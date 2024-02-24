شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد مباراتى القمة بين الأهلى والزمالك فى "دورى nile" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت رابطة الأندية المصرية موعد مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك في الدور الأول والثاني من مسابقة الدوري للموسم الحالي 2023 / 2024، بعد إعلان جدول المسابقة حتى الأسبوع الـ30.

وتقام قمة الدور الأول بين الأهلي والزمالك في السابعة مساء يوم 15 أبريل على استاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع العاشر من عمر مسابقة الدوري المصري، بينما تقام قمة الدور الثاني يوم 25 يونيو بالجولة الـ27 من عمر الدوري.