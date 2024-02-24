شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد مباراتى القمة بين الأهلى والزمالك فى "دورى nile" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حددت رابطة الأندية المصرية موعد مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك في الدور الأول والثاني من مسابقة الدوري للموسم الحالي 2023 / 2024، بعد إعلان جدول المسابقة حتى الأسبوع الـ30.
وتقام قمة الدور الأول بين الأهلي والزمالك في السابعة مساء يوم 15 أبريل على استاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع العاشر من عمر مسابقة الدوري المصري، بينما تقام قمة الدور الثاني يوم 25 يونيو بالجولة الـ27 من عمر الدوري.
وتدرس رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، تخفيض عدد اللاعبين الأجانب في الدوري من الموسم المقبل، بناء على مقترح تقدم به بعض المدربون ورؤساء الأندية وكذلك الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية.
وتحسم الرابطة بالتنسيق مع اتحاد الكرة، بشكل نهائي، أمر عدد اللاعبين الأجانب بالأندية للموسم الجديد، خلال الاجتماعات المقبلة، في ضوء التنسيق لخطة الموسم المقبل والتوصل لاتفاق بشأن كافة الأمور.
وسلم عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات في رابطة الأندية، تصورا بالدوري حتى الجولة 30 لرابطة الأندية، وذلك بعد تقديم معسكر منتخب مصر من 18 مارس إلى 12 من نفس الشهر.
وعقد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، جلسة مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، وإبراهيم حسن مدير الفراعنة، مساء السبت الماضي، وتم خلال الاجتماع تأكيد أن الهدف هو صعود منتخب مصر لنهائيات كأس العالم 2026.
كما تم استعراض الأجندة الدولية لشهري مارس ويونيو، وتم تدوين طلبات حسام حسن فيما يخص توقيتات انطلاق المعسكرات.
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