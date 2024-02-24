شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 23 / 2 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 23 / 2 / 2024 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات دورى Nile حتى الجولة الـ30.

رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات دورى Nile حتى الجولة الـ30

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة موعد مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" حتى الجولة الـ30 من عمر المسابقة عبر موقع التواصل الاجتماعى أكس.

الأهلي يهزم ميدياما الغانى بهدف ويضع قدماً فى ربع نهائي أبطال أفريقيا

حقق فريق الأهلي فوزا مهما على ميدياما الغاني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب بابا يارا بمدينة كوماسي الغانية ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

كولر: تعلمت درسا جديدا بلقاء ميدياما.. وأبو على ونيدفيد ظهرا بشكل طيب

أكد مارسيل كولر المدير الفني أن ميدياما الغاني كان منافسا قويا خلال المباراة التي جمعتهما اليوم وفاز فيها الفريق الأحمر بهدف نظيف، وسبّب لنا مشاكل.

وسام أبو على: الأجواء مختلفة فى أفريقيا عن أوروبا وسعيد بمشاركتى الأولى

عبر وسام أبو علي مهاجم الأهلي عن سعادته بفوز فريقه على ميدياما الغاني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب بابا يارا بمدينة كوماسي الغانية، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تعرض الصفحة الرسمية لحسام حسن على فيس بوك للاختراق

تعرضت الصفحة الرسمية الخاصة بحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر على فيس بوك، للاختراق خلال الأيام الماضية، ويتم العمل حاليًا والتواصل مع إدارة فيس بوك للعمل على إعادتها.

تحديد موعد الاجتماع الفنى لمباراة أبو سليم الليبى والزمالك فى الجزائر

يُعقد فى الثانية عشرة ظهر غدٍ السبت الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، للاتفاق على زي الفريقين وبعض الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء.

الزمالك يستعيد زياد كمال فى مباراة الداخلية بالدورى

يستعيد الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، خدمات زياد كمال فى مباراة الداخلية، المقرر لها 29 فبراير الجارى باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 14 من دورى nile.

جهاز الزمالك يعاين ملعب "19 مايو 1956" قبل مواجهة أبو سليم الليبى

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، على معاينة استاد 19 مايو 1956، والذي يستضيف مباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

الإقامة والتأشيرات سر غياب أجانب مودرن فيوتشر عن رحلة جنوب أفريقيا

غاب اللاعبون الأجانب عن بعثة فريق مودرن فيوتشر الموجودة حاليا فى جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة سوبر سبورت الأحد المقبل، فى الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة وجنوب أفريقيا، على استاد بيتر موكابا والذي يقع بمدينة بولوكوان الجنوب أفريقية، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

سيراميكا يفوز على بلدية المحلة 5 / 3 فى أكثر مباريات الدورى تهديفا

حقق فريق سيراميكا فوزا صعبا على بلدية المحلة بخمسة أهداف مقابل 3 أهداف، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الجمعة، فى إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري nile، وتعد تلك المباراة هي الأكثر تهديفيًا فى مسابقة الدورى بهذا الموسم حتى الآن.

مصر تفوز على أفريقيا الوسطى فى افتتاح مباريات التصفيات الأفريقية لكرة السلة

تغلب المنتخب المصري الأول للرجال لكرة السلة بقيادة المدير الفني الألماني هنريك رودل، على نظيره منتخب أفريقيا الوسطى بنتيجة 76 - 61 في أولى مباريات منافسات المرحلة الأولى من تصفيات بطولة أفريقيا 2025، والتي تستضيفها صالة حسن مصطفى خلال الفترة من 23 وحتى 25 فبراير الجاري.