انطلاقة قوية لكأس السعودية 2024 لسباق الخيل

الرياص - اسماء السيد - الرياض: شهدت كأس السعودية 2024 لسباق الخيل بنسختها الخامسة، إنطلاقة قوية الجمعة، على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية في الرياض، حيث أقيمت 8 أشواط تخطّى مجموع جوائزها 4 ملايين دولار، استُهلت بشوط الميل للأفراس برعاية المسعف الأول، واختتمت بشوط كأس المنيفة برعاية وزارة الثقافة (فئة 1).

وكانت الجولات الأربع من تحدي الخيالة الدولي برعاية "استثمر في السعودية"، هي عنوان سباقات اليوم, حيث تصدرت الفارسة مارلين أون القائمة برصيد 25 نقطة، وحلّ كاميلو أوسبينا ثانيًا بـ17 نقطة، بينما جاءت فيكتوريا موتا ثالثة بـ17 نقطة أيضًا، كما شهدت الأمسية إقامة شوط كأس السروات برعاية الخطوط السعودية، وشوط كأس طويق برعاية لوسيد.

"استطاعة" أول الفائزين في الأمسية

وسطّرت مهرة الإنتاج المحلي "استطاعة" ذات الثلاث السنوات لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، اسمها كأول الفائزين في الأمسية بشوط الميل للأفراس برعاية المسعف الأول، حيث أنهت مسافة الشوط البالغة 1600م في زمن قدره 1:38.49 دقيقة، بقيادة الخيّال كاميلو أوسبينا، وإرشاد المدرب أحمد محمود.

وواصل الخيّال كاميلو أوسبينا، تألقه في ثاني أشواط الأمسي، حيث حقق الفوز مع الجواد "التوحيدي" للمالك سلطان حمد سلطان المطيري، وبإرشاد من المدرب محمد المشرافي، في الجولة الأولى من تحدي الخيالة الدولي برعاية استثمر في السعودية، حيث أنهى مسافة 1600م في زمن قدره 1:38.01 دقيقة.

وشهد الشوط الثالث، إقامة ثاني جولات تحدي الخيالة الدولي برعاية "استثمر في السعودية"، وأنهته أولًا الخيالة مارلين أون، مع الجواد "معلا"، للمالك خالد مشرف مطلق بن شنان، وبإشراف من المدرب عبدالعزيز مشرف، وبلغت مسافة السباق 1400م قطعها الجواد الفائز في زمن قدره 1:25.67 دقيقة.

"عزم الرياض" يحسم الشوط الرابع

وحسم الجواد "عزم الرياض" نتيجة الشوط الرابع لصالحه، وأهدى مالكه أحمد عبد الرحمن العبد المنعم، كأس السروات برعاية الخطوط السعودية، بعدما قطع مسافة السباق البالغة 1200م في زمن قدره 1:12.69 دقيقة، بقيادة الخيال طارق المنصور، وإشراف المدرب فهد العبد المنعم.

واستطاع الخيال لويس سايز، الفوز بالجولة الثالثة من تحدي الخيالة الدولي برعاية "استثمر في السعودية"، التي أقيمت في الشوط الخامس، مع الجواد "بيجين" المملوك لعبد الرحمن صلاح راشد الراشد، وذلك بعدما أنهى مسافة 1200م في زمن 1:10.85 دقيقة، بإرشاد المدرب نايف المنديل.

ريتشل تحسم الجولة الأخيرة

وحسمت الخيالة ريتشل فينيكير، الجولة الأخيرة من تحدي الخيالة الدولي برعاية استثمر في السعودية، لصالحها، حيث أقيمت في سادس أشواط الحفل على مسافة 2100م، وحققت فينيكير الفوز مع الجواد "كلفز أوف فيوري" المملوك لرفاعي صنت الغريبان، في زمن قدره 2:11.68 دقيقة، بإرشاد من المدرب ناصر فواز.

وفي الشوط السابع من الحفل، تُوّج الجواد "بدر" المملوك لإسطبل السفير، بكأس طويق برعاية لوسيد، حيث قاده الخيال عادل الفريدي، بإرشاد من المدرب إبداح العذاب، وقطع مسافة السباق 1800م، في زمن قدره 1:50.49 دقيقة. واختُتمت الأمسية الأولى بكأس المنيفة برعاية وزارة الثقافة (فئة 1)، حيث فاز بها الجواد "تلال الخالدية"، المملوك لإسطبلات الخالدية، بعدما قطع مسافة 2100م بقيادة الخيال عادل الفريدي، وإرشاد المدرب ناصر بن مطلق، في زمن قدره 2:21.97 دقيقة.