عامر حسين: أتمنى تغيير نظام الدوري المصري لموسم واحد

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن مواعيد مباريات الدوري المصري المتبقية التي تم اعلانها حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال عامر حسين، في تصريحات تليفزيونية: "أتمنى تغيير شكل الدوري لموسم واحد كمرحلة انتقالية ولم نستطع حسم موعد نهاية الدوري ، ولو كل الفرق المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية، وصلت للنهائي سينهي الدوري في أول أغسطس المقبل".

وأضاف "سوف نعلن على الأربع الجولات المتبقية في الدوري، بعد اتضاح الصورة بشأن الفرق المهددة بالهبوط".

وأتم تصريحاته "الفترة ما بين نهاية الدوري الحالي وبداية الموسم المقبل ما بين شهر ونصف، وسيكون هناك اجتماع بين أحمد دياب وجميع الأندية لوضع كافة التصورات بشأن شكل مسابقة الدوري في الموسم الجديد".