رابطة الأندية تكشف عن مباريات الدوري حتى الجولة 30

أعلنت رابطة الأندية المصرية، اليوم الجمعة، عن موعد مباريات الدوري المصري حتى الجولة 30، بالإضافة إلى تحديد مواجهات الاهلي والزمالك المؤجلة.

وكشفت الرابطة عن مباريات الدوري بداية من الجولة الرابعة عشر والتي ستشهد صدام لـ الزمالك مع الداخلية، فيما تأجلت مواجهة الاهلي مع بيراميدز.

وستقام مباراة قمة الدور الأول في الدوري الممتاز، بين الاهلي والزمالك يوم 15 أبريل المقبل.

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وتشهد الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، مباراة قمة الدور الثاني بين الاهلي والزمالك، حيث ستقام يوم 25 يونيو في السابعة مساءً.

ونشرت الرابطة موعد المباريات والتي جاءت على النحو التالي:

ترتيب الدوري المصري

1-إنبي 23 نقطة

2- زد 21.

3- بيراميدز 21.

4- المصري البورسعيدي 20.

5- الاتحاد السكندري 19.

6- سيراميكا كليوباترا 18.

7- طلائع الجيش 18.

8- سموحة 18.

9- الجونة 15.

10- الأهلي 14.

11- مودرن فيوتشر 14.

12- بلدية المحلة 13.

13- الزمالك 12.

14- الإسماعيلي 12

15- البنك الاهلي 11.

16- المقاولون العرب 8.

17- الداخلية 8.

18- فاركو 6 نقاط.