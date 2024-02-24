تحديد موعد مباريات الزمالك المؤجلة في الدوري المصري

أعلنت رابطة الأندية المصرية برئاسة أحمد دياب، مواعيد مباريات الفريق الكروي بنادي الزمالك المؤجلة في مسابقة بطولة الدوري المصري لموسم 2023-2024.

ويحتل فريق الزمالك في المركز الـ13 في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 12 نقطة، جمعهم من 9 مباريات، حقق الفوز في 3 فوز وتعادل وخسر في مثلهم.

موعد مباريات الزمالك المؤجلة في الدوري

الجولة الـ 14.. الزمالك × الداخلية في تمام السابعة مساء الخميس 29 فبراير على ملعب استاد القاهرة

الجولة الـ 15.. الزمالك × الجونة في تمام التاسعة والنصف مساء الثلاثاء 12 مارس على ملعب استاد الجونة

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الجولة الـ 8.. الزمالك × الاتحاد السكندرى في تمام السابعة مساء الخميس 11 أبريل على استاد القاهرة

الجولة الـ10.. الزمالك × الأهلي في تمام السابعة مساء الإثنين 15 إبريل على ملعب استاد القاهرة

الجولة الـ 11.. الزمالك × سيراميكا في تمام السابعة مساء يوم الخميس 13 يونيو على استاد المقاولون

الجولة الـ16 الزمالك × طلائع الجيش في تمام السابعة مساء الخميس 11 يونيو على ملعب استاد الكلية الحربية

الجولة الـ12.. الزمالك × فاركو في تمام السابعة مساء الجمعة 21 يونيو على ملعب استاد القاهرة

موعد مباريات الزمالك حتى الجولة 30

الجولة الـ17.. الزمالك × بلدية المحلة في تمام التاسعة والنصف مساء أحد يومي 3 ، 4 أبريل على ملعب استاد القاهرة

الجولة الـ18.. الزمالك × بيراميدز في تمام السابعة مساء الجمعة 19 إبريل على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الـ19..الزمالك × المقاولون العرب في تمام السابعة مساءً الأربعاء 24 إبريل على ملعب استاد المقاولون العرب

الجولة الـ20.. الزمالك × البنك الأهلي في تمام السابعة مساءً الخميس 2 مايو على ملعب استاد القاهرة

الجولة الـ21.. الزمالك × سموحة في تمام السابعة مساء الأحد 5 مايو على ملعب ستاد الإسكندرية

الجولة الـ22.. الزمالك × إنبي في تمام السابعة مساء الخميس 9 مايو على ملعب استاد القاهرة

الجولة الـ23.. الزمالك × زد في تمام السابعة مساء الثلاثاء 14 مايو على ملعب استاد القاهرة

الجولة الـ24.. الزمالك × مودرن فيوتشر في تمام السابعة مساء الخميس 23 مايو على ملعب استاد القاهرة

الجولة الـ25.. الزمالك × الاتحاد السكندري في تمام السابعة مساء الاثنين 27 مايو على ملعب استاد برج العرب

الجولة الـ26.. الزمالك × المصري في تمام السابعة مساء الاثنين 17 يونيو على ملعب استاد برج العرب

الجولة الـ27.. الزمالك × الأهلي في تمام السابعة مساء الثلاثاء 25 يونيو على ملعب استاد القاهرة

الجولة الـ28.. الزمالك × سيراميكا كليوباترا في تمام السابعة مساء السبت 29 يونيو على ملعب استاد القاهرة

لجولة الـ29.. الزمالك × فاركو في تمام السابعة مساء الأربعاء 3 يوليو على ملعب استاد برج العرب

الجولة الـ30.. الزمالك × الإسماعيلي في تمام السابعة مساء الأحد 7 يوليو على ملعب استاد القاهرة