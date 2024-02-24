رسميًا.. تحديد موعد مباراتي الاهلي والزمالك في قمة الدوري

أعلنت رابطة الأندية المصرية برئاسة أحمد دياب، مواعيد مباراتي القمة بين الاهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري لموسم 2023-2024.

ويحتل فريق الاهلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة، جمعهم من خوض 6 مباريات حقق الفوز في 4، وتعادل في 2.

فيما يتواجد فريق الزمالك في المركز الـ13 في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 12 نقطة، جمعهم من 9 مباريات، حقق الفوز في 3 فوز وتعادل وخسر في مثلهم.

موعد مباراتي الاهلي ضد الزمالك في الدوري المصري

حددت رابطة الأندية موعد مباراة الاهلي والزمالك، في الديربي ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري المصري، في الدور الأول، لتقام يوم الإثنين 15 أبريل 2024.

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وستقام مباراة الاهلي والزمالك في الدور الأول على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية.

فيما ستقام مباراة القمة بين الاهلي والزمالك في اطالجولة 27 بالدور الثاني يوم 25 يونيو.

وستقام مباراة الأحمر ضد الأبيض في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة على استاد القاهرة.