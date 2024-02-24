رابطة الأندية تعلن موعد مباراة الاهلي والزمالك في الدوري المصري



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة موعد مباراة الأهلي والزمالك، المؤجلة من الدور الأول بدوري "Nile"، عبر حسابها الرسمي على منصة "فيس بوك".

وحسب رابطة الأندية، تقام مواجهة الأهلي والزمالك يوم الإثنين الموافق 15 أبريل 2024، في تمام الساعة السابعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

وشارك الأهلي في 6 مباريات فقط بالدوري المصري، بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية وبعدها التوقف الدولي لكأس الأمم الإفريقية 2023، ثم العودة للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا.

وعلى الجانب الآخر، شارك الزمالك في 9 مباريات في الدوري، نظرا لمشاركته في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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