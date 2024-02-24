شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الجولة الـ14 بالدوري الممتاز والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل غداً، الأحد، منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بإقامة مباراتين تجمعان فاركو مع طلائع الجيش، والاتحاد السكندري مع البنك الأهلى.

مواعيد مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري

الأحد 25 فبراير:

فاركو ضد طلائع الجيش – ستاد حرس الحدود – 4 عصرًا

الاتحاد ضد البنك الأهلي – ستاد الإسكندرية – 7 مساءً

الإثنين 26 فبراير:

الجونة ضد الإسماعيلي – ستاد الجونة – 4 عصرًا

زد إف سي ضد إنبي – ستاد القاهرة – 4 عصرًا

المقاولون العرب ضد المصري - ستاد برج العرب - 7 مساءً

الخميس 29 فبراير:

الزمالك ضد الداخلية – ستاد القاهرة – 7 مساءً

سموحة ضد فيوتشر إف سي – ستاد الإسكندرية – 7 مساءً.

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقه ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.