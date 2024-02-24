الامارات | كريستيا تقصي فوندروسوفا.. وتتأهل إلى المربع الذهبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت الرومانية سورانا كريستيا «المصنفة 22 عالمياً» سلسلة مفاجآتها، بإقصاء المصنفة الثامنة على العالم التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، من الدور ربع النهائي، عقب فوزها أمس، بمجموعتين لمجموعة واحدة، على الاستاد الرئيس لملاعب «سوق دبي الحرة»، وامتدت ساعتين و43 دقيقة

وتلتقي كريستيا عصر اليوم في الدور نصف النهائي مع الإيطالية جاسمين باوليني المصنفة 26 على العالم، بعد أن ضمنت الإيطالية مقعدها في المربع الذهبي، إثر إعلان منافستها الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المصنفة رابعة عالمياً، انسحابها من ربع النهائي، جراء تعرضها لوعكة صحية.