رحيم ستيرلينج يقود تشكيل تشيلسي  المتوقع أمام ليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل تشيلسي استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام ليفربول، ضمن منافسات كأس الرابطة الإنجليزية لهذا الموسم 2023/2024.



ويبحث البلوز ولاعبيه عن الخروج من سلسلة النتائج السلبية التي لازمته خلال الموسم الحالي، مما جعل هناك عدم ثقة بين جماهير الأزرق واللاعبين، على الرغم من الانتدابات القوية من جانب الإدارة، والتي دعمت بها الفريق خلال فترات الانتقالات الماضية.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام ليفربول



ومن المتوقع أن يبدأ ماوريسيو بوكيتينيو، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي مواجهة ليفربول، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش.

خط الدفاع: بن تشيلويل - ليفي كولويل - أكسيل ديساسي - مالو جوستو.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز - كونور جالاجير.

خط الهجوم: كول بالمر - رحيم ستيرلينج - نيكولاس جاكسون.

ليفربول وتشيلسي.. الموعد والقنوات الناقلة

من المقرر انطلاق مباراة ليفربول أمام تشيلسي في الخامسة من مساء الغد الأحد، في المباراة التي يشهدها ملعب "ويمبلي" معقل البلوز.

وتُذاع المواجهة ليفربول أمام تشيلسي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والحاصلة على حقوق بث المسابقة خلال السنوات الماضية.