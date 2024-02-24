الامارات | تمديد عقد مدرب قطر بعد الفوز بكأس آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، أمس، تمديد بقاء الإسباني ماركيز لوبيز في منصب المدير الفني للمنتخب الأول حتى 2026.

ويستمر لوبيز في قيادة العنابي بالاستحقاقات المقبلة، وأهمها التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

وتوجه الاتحاد القطري بالشكر إلى نادي الوكرة الرياضي على دعمه المنتخب القطري، عبر السماح بانتقال لوبيز لتدريب «العنابي» في نهائيات كأس آسيا قطر 2023، وهي البطولة التي توّج بها المنتخب القطري على أرضه ووسط جماهيره.

وتنتظر الإسباني لوبيز مباراة مهمة أمام الكويت 21 مارس المقبل، بالجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي يتصدرها منتخب قطر برصيد 6 نقاط، وتضم بجانبه منتخبات الكويت والهند وأفغانستان.

وكان لوبيز قد حقّق إنجازاً فريداً بعدما قاد منتخب قطر للفوز بكأس آسيا 2023، عقب فوزه على الأردن 3 /1 في المباراة النهائية التي جمعتهما على استاد لوسيل يوم الـ10 من فبراير الجاري، ليحقق العنابي اللقب القاري الثاني توالياً بعد كأس آسيا 2019 في الإمارات.

وتولى لوبيز تدريب المنتخب القطري بشكل مؤقت، بجانب عمله مديراً فنياً للوكرة، خلال نهائيات كأس الأمم الآسيوية 2023، وذلك عقب رحيل البرتغالي كارلوس كيروش عن تدريب العنابي.