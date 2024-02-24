الامارات | مونديال الشاطئية يصل اليوم محطة دور الـ 4

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه أنظار عشاق الكرة الشاطئية، اليوم، إلى دور الـ4 في مونديال الكرة الشاطئية «الإمارات 2024». وعلى الملعب الرملي في حي دبي للتصميم، تلتقي البرازيل مع إيران في نصف النهائي الأول، الساعة 18:00 مساء، ثم تواجه بيلاروسيا «مفاجأة البطولة» إيطاليا الساعة 19:30 في نصف النهائي الثاني. وتسعى البرازيل إلى ضمان مكانها في النهائي، وتجنب أي مفاجآت أمام إيران، حيث يبحث «السامبا» عن تحقيق اللقب العالمي للمرة السادسة.

وأكد مدرب البرازيل، ماركو أوكتافيو في تصريح صحافي أنهم أمام لحظة مهمة، وقال: «مواجهة إيران لا تعني أن الطريق أصبح متاحاً إلى النهائي، وعلينا احترام تطلعات المنتخب الإيراني، وأن نعمل بالطريقة ذاتها التي قادتنا إلى التفوق على اليابان في ربع النهائي».