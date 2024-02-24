الامارات | الإمارات يضم الثلاثي طارق ومروان وموتا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقد نادي الإمارات مع ثلاثة لاعبين قبل غلق باب الانتقالات الشتوية، وذلك بضم الثنائي طارق أحمد ومروان فهد من شباب الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، كما تم ضم المدافع البرازيلي فيليبي موتا (20 عاماً) قادماً من ريد بول براغانتينو البرازيلي في فئة المقيمين.

وأكد بيان لنادي الإمارات أن «هذه الخطوة تأتي ضمن خطط شركة نادي الإمارات لكرة القدم لدعم الفريق بعناصر مميزة، خصوصاً أن لاعبي شباب الأهلي طارق أحمد ومروان فهد من أصحاب الخبرة، من خلال مشوارهما الحافل مع المنتخبات الوطنية وبعض الأندية».

وتوجه رئيس الشركة في نادي الإمارات يوسف البطران، بالشكر إلى إدارة نادي شباب الأهلي على التعاون، وأعرب عن ترحيبه باللاعبين في نادي الإمارات وتمنّى لهم التوفيق مع بقية زملائهم.

حضر توقيع العقد أعضاء مجلس الإدارة ثاني سالم الشحي وعادل الخيال وجمال القرصي، ومشرف الفريق الأول عبدالله العاجل، ومدير الفريق هادف سيف.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن نادي الإمارات أنهى تعاقده مع قلب الدفاع الياباني ليو أوساكي، بعد أن تعاقد معه الفريق مطلع فبراير الماضي، وخاض مباراة واحدة فقط مع الفريق، ولكن قرّر الجهاز الفني أن يخرج اللاعب من قائمة الفريق قبل غلق باب الانتقالات.