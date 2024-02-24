الامارات | جاسمين باوليني.. ثاني إيطالية تبلغ نهائي «تنس دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجزت نجمة التنس الإيطالية جاسمين باوليني، مكانها في نهائي بطولة دبي للتنس، وذلك بعد أن فازت، يوم أمس، في نصف النهائي على الرومانية سورانا كريستيا، بمجموعتين دون رد، في مباراة أقيمت على ملاعب «سوق دبي الحرة». واحتاجت باوليني إلى 41 دقيقة للفوز في المجموعة الأولى (6-2)، قبل أن تعاني لحسم المجموعة الثانية بشوط كسر التعادل (7-6) في ساعة و18 دقيقة.

وباتت باوليني ثاني لاعبة إيطالية تنجح في بلوغ نهائي «تنس دبي»، بعد مواطنتها سارة إيراني، التي حققته في نسخة 2016 قبل تتويجها بلقب تلك النسخة.

وتلتقي باوليني في المباراة النهائية الساعة السابعة مساء اليوم مع المصنفة 40 عالمياً الروسية آنا كالينسكايا، الفائزة على المصنفة الأولى البولندية إيغا شفيونتيك في أكبر مفاجآت البطولة، وبمجموعتين للاشيء (6-4 و6-4).

وفي منافسات الزوجي، حجز الثنائي المكون من الأميركية نيكول مليشار مارتينيز والأسترالية ألين بيرز، مقعدهما في النهائي، بعد الفوز على الثنائي المكون من الألمانية لورا سيغموند، والروسية إلياكساندرا ساسنوفيتش، بمجموعتين دون رد (6-3 و6-2).