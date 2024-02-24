الامارات | قرعة «متوازنة» في دور الـ 16 للدوري الأوروبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجريت، أمس، قرعة دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي، بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في مدينة نيون السويسرية.

وأسفرت القرعة عن مواجهات: سبارتا براغ التشيكي ضد ليفربول الإنجليزي، وأولمبيك مرسيليا الفرنسي ضد فياريال الإسباني، وروما الإيطالي ضد برايتون الإنجليزي، وبنفيكا البرتغالي ضد رينغرز الأسكتلندي، وفرايبورغ الألماني ضد ويستهام يونايتد الإنجليزي، وسبورتنغ لشبونة البرتغالي ضد أتالانتا الإيطالي، وميلان الإيطالي ضد سلافيا براغ التشيكي، وكارباكا أجدام الأذربيجاني ضد بايرليفركوزن الألماني. وكانت ثمانية أندية تأهلت مباشرة إلى دور الـ16، بعدما تصدرت ترتيب مجموعاتها في مرحلة المجموعات بالمسابقة القارية هي: ليفربول، وويستهام يونايتد، وفياريال، وبايرن ليفركوزن، وبرايتون، وغلاسكو رينغرز، وأتالانتا، وسلافيا براغ.

وإضافة إلى ذلك، صعدت 8 أندية أخرى إلى دور الـ16 بعد تجاوزها الدور الأول لمرحلة خروج المغلوب، الذي جرى بين الأندية الحاصلة على المركز الثاني في مجموعاتها بدور المجموعات للبطولة، والفرق التي نالت المركز الثالث في الدور ذاته بمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي انتقلت للعب في الدوري الأوروبي.

والفرق الثمانية هي ميلان، وبنفيكا، وأولمبيك مرسيليا، وسبورتنغ لشبونة، وروما، وفرايبورغ، وكاراباكا أجدام، وسبورتنغ براغا.