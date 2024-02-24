تحديد موعد مباراتي ليفربول وسبارتا براج في الدوري الأوروبي

كشف نادي ليفربول عن موعد مباراتي الذهاب والإياب أمام نظيره سبارتا براج التشيكي، في دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2023-2024.

وكانت أقيمت قرعة دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، ظهر الجمعة، وأسفرت عن مباراة مرتقبة بين ليفربول الإنجليزي وسبارتا براج التشيكي.

ومن المقرر أن يلعب ليفربول ضد سبارتا براج، بي ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي، يوم الخميس الموافق 7 مارس المقبل.

وستقام مباراة الذهاب، على ملعب “ليتنا” في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:45 بتوقيت مكة المكرمة.

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بينما ستكون مباراة الإياب بين ليفربول وسبارتا براج، يوم الخميس 14 مارس القادم، على ملعب “الأنفيلد” في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

والجدير بالذكر أن ليفربول يستعد لمواجهة نظيره تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، مساء الأحد، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.