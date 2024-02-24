الاهلي يغري بيراميدز لخطف هدف الزمالك

أكد الإعلامي إبراهيم سعيد، أن إدارة النادي الاهلي قدمت عرضًا مثيرًا إلى نظيرتها بنادي بيراميدز من أجل الحصول على هدف الزمالك.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات تليفزيونية: “النادي الاهلي عرض على بيراميدز الدخول في صفقة تبادلية من أجل الحصول على خدمات محمود صابر نجم الفريق السماوي.

وتابع: “الاهلي يدخل في منافسة قوية مع الزمالك للظفر بخدمات محمود صابر نجم بيراميدز”.

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وأكمل: “الاهلي عرض أحمد عبد القادر في صفقة تبادلية مع بيراميدز لضم محمود صابر نجم المنتخب الأولمبي”.

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت موعد مباراتي القمة بين الاهلي والزمالك، في الدور الأول لتقام على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية.

فيما ستقام مباراة القمة بين الاهلي والزمالك في الجولة 27 بالدور الثاني يوم 25 يونيو.

وستقام مباراة الأحمر ضد الأبيض في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة على استاد القاهرة.