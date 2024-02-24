فان دايك: على الجميع أن يثبتوا أنهم على قدر المسؤولية

ياسر رشاد - القاهرة - حذر فيرجيل فان دايك، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، فريق تشيلسي، من أنه لن يكون من الحكمة الاستهانة بفريق ليفربول في غياب محمد صلاح وداروين نونيز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن فريق ليفربول، بقيادة مدربه يورجن كلوب، أثبت قدرته على تسجيل الأهداف بدون اثنين من أهم نجومه، وذلك بعدما قلب تأخره بهدف أمام لوتون بعدما قدم الفريق أداء رائعا في الشوط الثاني.

ويخضع الثنائي لاختبار بدني قبل مواجهة يوم الأحد بين ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وذلك بعدما تعرض صلاح للإرهاق عقب مشاركته للمرة الأولى بعد غياب لمدة شهر في مباراة برينتفورد، فيما استبدل نونيز في الشوط الثاني من ذات المباراة كإجراء احترازي.

ومع غياب ديوجو جوتا، ثاني أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في ليفربول ، يبدو أن قدرة الفريق الهجومية أصبحت أقل بكثير على الرغم من أن كودي جاكبو ولويس دياز سجلا العديد من الأهداف.

ولكن قال فان دايك إن هذا لا يعني أنه ينبغي على تشيلسي أن يرى المباراة بأنها مهمة سهلة، حيث يرغب تشيلسي في الثأر من هزيمته بنهائي كأس الرابطة بركلات الترجيح قبل عامين.

وقال قائد المنتخب الهولندي :"إذا استخفوا بنا فهذه مشكلتهم، عامل الخوف هذا، لا يوجد لدينا سيطرة عليه".

وأضاف :"أعتقد أن اللاعبين الذين سيشاركون في اللقاء عليهم أن يكونوا على قدر المسؤولية وأن يثبتوا أن الفريق المنافس على خطأ، أعتقد أن هذه هي الطريقة الوحيدة".

وأضاف :"أعتقد أن لدينا ما يكفي من القدرة على قراءة المنافس، اللاعبون الذين سيشاركون عليهم أن يظهروا هذا".

وأردف :" على الجميع أن يثبتوا أنهم على قدر المسؤولية، وعلى من يلعبوا أن يبذلوا أقصى ما عندهم لتحقيق النتيجة المرجوة".

وأكد :"أعتقد أنك إذا لعبت لفريق ليفربول، فأنت لاعب جيد بالفعل، لذلك ادخل الملعب واجعل الجميع فخورين".