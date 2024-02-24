موعد مباراة الزمالك أمام أبو سليم فى الكونفدرالية والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الزمالك تدريباته اليوم، السبت، باستاد "19 مايو 1956" استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي، فى الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها غداً الأحد. ويضع البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك ليلة اليوم السبت الرتوش النهائية على خطة عبور فريق أبو سليم، وركز على علاج أخطاء اللاعبين التي وقعوا فيها فى المباراة الماضية أمام الإسماعيلى وذلك من أجل تفاديها في مواجهة بطل ليبيا.

البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى للزمالك، يستعد لظهوره الأول مع الزمالك في الكونفدرالية بعدما خاض مباراته الاولى مع الفارس الابيض مع الاسماعيلى بالدوري المصري بعد فترة توقف طويلة للمسابقة، خاض خلالها أبناء ميت عقبة عدة مباريات ودية تعرف خلالها الخواجة الجديد على مستويات لاعبيه قبل استئناف بطولة الدورى الممتاز "دورى Nile"، حيث طلب جوميز خوض عدة مواجهات ودية منذ أن تولى مهمة القيادة الفنية للفريق الأبيض.

ونجح مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، خلال الميركاتو الشتوى الماضى فى إبرام عدة صفقات لتدعيم صفوف الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، فى ظل استعداد الفريق لخوض عدة مباريات سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى.

وتعد الصفقات الجديدة للزمالك بمثابة انتفاضة كروية للفريق فى المباريات المقبلة، بالإضافة إلى المدير الفنى الجديد الذى تعقد عليه الجماهير آمالا وطموحات لتحقيق ألقاب وبطولات خلال الفترة المقبلة.



موعد مباراة الزمالك أمام أبو سليم بالكونفدرالية موعد مباراة الزمالك أمام أبو سليم بالكونفدرالية

يستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبى المقرر لها السادسة مساء غد، الأحد، باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الافريقية.







مواعيد مباريات الزمالك القادمة مواعيد مباريات الزمالك القادمة

مشوار الزمالك فى الكونفدرالية افتتح الزمالك مشواره بالنسخة الحالية للكونفدرالية بالخسارة من أرتا سولار الجيبوتى بهدفين دون رد ثم حقق الفارس الأبيض ريمونتادا فى مباراة العودة بالفوز برباعية مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات، ثم حقق فوزاً على أبو سليم بهدف دون رد فى الجولة الأولى من دور المجموعات ثم حقق فوزاً عريضاً برباعية دون رد على سوار الغينى، ثم فاز على ساجرادا الأنجولى بهدف دون رد قبل أن يتعادل مع بطل انجولا سلبياً فى الجولة الرابعة

الزمالك يعود لاستئناف مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بملاقاة أبو سليم الليبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة، وذلك غداً الأحد 25 فبراير.

ويختتم الزمالك مبارياته فى شهر فبراير الجاري بمواجهة الداخلية، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، فى الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، الأربعاء 28 فبراير.



مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية

ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم، ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.



جدول مباريات الزمالك في الكونفدرالية2024 جدول مباريات الزمالك في الكونفدرالية2024 الجولة الخامسة: الزمالك وأبو سليم الليبي يوم 25 فبراير 2024

الجولة السادسة: الزمالك وسوار الغيني يوم 3 مارس 2024





القنوات الناقلة لمباريات الزمالك فى الكونفدرالية 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك فى مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.