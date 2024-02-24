شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تحذر من تغليظ عقوبات منع الجماهير فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة من الأندية ضرورة توعية الجماهير من أجل الالتزام وعدم الخروج عن النص خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنه سيتم تغليظ العقوبات التى قد تصل لحد منع جمهور النادى من حضور المباريات لنهاية الموسم، لضبط الالتزام على المدرجات وعدم الخروج عن النص، جاء ذلك بعد القرارات والعقوبات التي شهدتها مباراة الزمالك والإسماعيلي.

وأصدرت الرابطة بيانا جاء نصه، "حرصا من رابطة الأندية المصرية المحترفة على المكتسبات التي تحققت في ملف عودة الجماهير لحضور مباريات الدوري الممتاز، وفي ضوء ما شهده لقاء الإسماعيلي والزمالك الذي أقيم باستاد الإسماعيلية في الجولة الثالثة عشر من حالة سباب متبادل بين جماهير الناديين، تقرر توقيع عقوبات منه لعب نادي الإسماعيلي مباراتين بدون جمهور، وتوقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 100 ألف جنيه، وذلك نظرًا لتكرار مثل هذه التجاوزات للمرة الثالثة هذا الموسم، إيقاف حضور المباراة من جماهير نادي الزمالك (مباراتين) وعددهم 2243 مشجعا، وتوقيع غرامة مالية 50 ألف جنيه نظرا لتكرار مثل هذه التجاوزات للمرة الثانية هذا الموسم".

في سياق مختلف، تقرر سفر منتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة حسام و إبراهيم حسن إلى الإمارات على متن طائرة خاصة يوفرها اتحاد الكرة استعدادا للمشاركة في الدورة الودية الدولية التي تشهد مشاركة كرواتيا نيوزيلندا و تونس ، حيث يبدأ منتخب مصر مباراته بمواجهة نيوزيلندا بينما تلعب تونس مع كرواتيا و يتقابل الفائز علي المركز الأول و الثاني بينما يتقابل الخاسران على المركز الثالث و الرابع.

من ناحية أخرى ، يدرس مجلس ادارة اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع رابطة الأندية و أندية الدوري تقليص عدد اللاعبين المحترفين في الدوري المصري بشكل تدريجي ، ومن المرجح ان يتم عقد اجتماعات تشاورية مع الأندية خلال الفترة المقبلة لدراسة هذا الأمر .