جمال علام: "لم أتدخل بين صلاح وحسام حسن.. وهذا سبب تفوق المغرب علينا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

طالب جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري، الجماهير بالثقة في حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر.

وقال علام عبر قناة أون تايم سبورتس: "قرار تعيين حسام حسن كمدير فني للمنتخب تأخر كثيرا، وعندما عقدت جلسة مع التوأم وجدت طموح كبير جدا، وأطلب من الجماهير أن يواصلوا الثقة بهم حتى 2026، لم أتدخل بين حسام حسن ومحمد صلاح مطلقا، والعلاقة بينهما جيدة".

وأضاف: "ربما يكون رئيس الاتحاد هو حلقة الوصل بين حسام حسن والمجلس ومن الممكن حازم إمام أو محمد بركات، ولم نناقش هذا المنصب بعد".

وواصل: "التجربة المغربية تسبقنا في شيء واحد فقط وهو أعداد المحترفين، والمغرب يحقق نتائج أفضل بسبب المحترفين وأتمنى الوصول لنفس المرحلة".

وأكمل: "راض عن عملي، وأعلم أن المعلومة لا تصل بشكل صحيح، هناك قصور من الاتحاد في هذا الأمر، وسيخرج كل مسؤول في الفترة المقبلة لتوضيح الأمور فيما يخصه".

واختتم عن أزمة صلاح مع المنتخب: "تم التواصل بين طبيب النادي والمنتخب، كان هناك اتفاق وفقا البروتكول الطبي، وبناءً عليه أصدر الاتحاد بيانه ثم توصل الطرفان لاتفاق جديد بعد التشخيص النهائي وكان مقرر أن نعلن قرار ترك صلاح للمعسكر بعد مباراة كاب فيردي وفوجئنا بيورجن كلوب مدرب ليفربول يعلن الأمر وهو ما تسبب في اللغط الذي دار".

اقرأ أيضًا:

رابطة الأندية تعلن موعد مباراة الاهلي والزمالك في الدوري المصري

حسين الشحات يصعد للمركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين للأهلي

"فوز الأحمر وتصريحات كولر".. آخر أخبار النادي الأهلي اليوم