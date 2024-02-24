ليفربول يُحقق رقم قياسي هذا الموسم بقيادة صلاح

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق ليفربول بقايدة مدربه الألماني يورجن كلوب رقماً بارزاً هذا الموسم على مستوى تنوع الحلول الهجومية للفريق، وذلك بعد الفوز على لوتون تاون بأربعة أهداف مقابل هدف واحد مساء الأربعاء ضمن الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

حيث تمكن ثنائي الهجوم كودي جاكبو ولويس دياز من زيارة شباك لوتون تاون، وذلك في ظل غياب الثلاثي محمد صلاح ودييجو جوتا وداروين نونيز عن صفوف الريدز بسبب إصابات مختلفة.

وأصبح ليفربول أول فريق هذا الموسم يمتلك خمسة لاعبين على الأقل سجلوا 10 أهداف على مستوى جميع المسابقات وهم محمد صلاح ودييجو جوتا ولويس دياز وداروين نونيز وكودي جاكبو.

وسجل صلاح 19 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم حتى الآن منهم 15 هدفاً في الدوري الإنجليزي و3 أهداف في اليوروبا ليج إلى جانب هدف واحد في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

بينما أحرز دييجو جوتا 14 هدفاً منهم 9 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز و3 أهداف في اليوروبا ليج وهدف واحد في كل من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وأحرز داروين نونيز 13 هدفاً هذا الموسم حتى الآن منهم 9 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز وهدفان في اليوروبا ليج وهدف واحد في كل من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي.

بينما سجل كودي جاكبو 11 هدفاً منهم 5 أهداف في الدوري و4 أهداف في كأس الرابطة إلى جانب هدفين في اليوروبا ليغ.

وزار لويس دياز الشباك 10 مرات منهم 6 مرات في البريميرليج ومرتين في اليوروبا ليج إلى جانب التسجيل مرة واحدة في كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.