أزمة تهدد إذاعة مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفيدرالية

بدأت بوادر أزمة تلوح في الأفق بشأن مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وعلم “كورة 365″ أن هناك أزمة في نقص عدد الأجهزة الخاصة بنقل المباريات في التليفزيون الجزائري، خاصة أن المباراة تلعب في الجزائر وليس ليبيا”.

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وطلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” من نظيره المغربي وبعد التشاور مع مسئولي الناديين بضرورة توفير سيارات البث المباشر لتغطية أحداث مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أداء تدريباته قبل مواجهة أبو سليم الليبي، ضمن مباريات الجولة الـخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب مجموعته برصيد عشر نقاط، جمعها الأبيض من أربع مباريات، حيث حقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة.