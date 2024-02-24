الاهلي يستعيد نجميه قبل مواجهة بلدية المحلة

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لأداء تدريباته غدًا الأحد في إطار الاستعداد لمواجهة بلدية المحلة في الدوري المصري.

ويلعب الاهلي ضد بلدية المحلة، يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير الجاري، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة من الدوري.

وعلم “كورة 365” أن طبيب الاهلي قد منح الضوء الأخضر بشأن مشاركة الثنائي أحمد نبيل كوكا ومحمد الضاوي كريستو خلال الفترة المقبلة.

وتعافى الثنائي، من الإصابات العضلية التي لحقت بهما، والتي تسببت في غيابهما عن المباراتين الأخيرتين أمام شباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا.

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وحقق الاهلي الفوز أمس على فريق ميدياما الغاني بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال إفريقيا برصيد تسع نقاط، جمعها الفريق من خمس مباريات، حيث حقق الفوز في مبارتين وتعادل في ثلاث مباريات.

ووضع الاهلي قدمًا ونصف في دور الـ16 من البطولة، حيث ينتظر هدية اليوم من أحد فريقي شباب بلوزداد الجزائري أو يانج أفريكانز التنزاني، ففي حالة فوز أيًا منهما اليوم سيتأهل المارد الأحمر رسميًا لدور الـ16 من البطولة دون النظر لنتيجة الجولة الأخيرة أمام يانج أفريكانز.